С 8 мая в Вологде завершится отопительный сезон

8 мая в Вологде начнут отключать отопление. Об этом в ходе прямого эфира 7 мая заявил мэр Сергей Воропанов.

- Подписал постановление о завершении отопительного сезона. Начинаем поэтапное отключение котельных и приступаем к проведению сезонных ремонтных работ. Также в этом году запланирована замена порядка 9 км теплотрассы, - отметил Воропанов.

Полностью отключить отопление планируют в течение одного-трех дней.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за пандемии коронавируса в Вологде первые отключения горячей воды перенесут на конец мая.