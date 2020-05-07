С 8 мая в Вологде завершится отопительный сезон

07.05.2020 [Общество]

8 мая в Вологде начнут отключать отопление. Об этом в ходе прямого эфира 7 мая заявил мэр Сергей Воропанов. 

- Подписал постановление о завершении отопительного сезона. Начинаем поэтапное отключение котельных и приступаем к проведению сезонных ремонтных работ. Также в этом году запланирована замена порядка 9 км теплотрассы, - отметил Воропанов.

Полностью отключить отопление планируют в течение одного-трех дней.  

Ранее NewsVo сообщал, что из-за пандемии коронавируса в Вологде первые отключения горячей воды перенесут на конец мая. 

— Я ставлю задачу по вашей просьбе минимизировать отключения горячей воды, по крайней мере, в период коронавируса. У нас было в графике отключение горячей воды уже сразу после майских праздников в некоторых микрорайонах, я все это перенес на конец мая месяца. Первые отключения начнутся 24 мая по графику, — отметил Воропанов.

Тэги: отопление

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