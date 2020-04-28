Отключения горячей воды в Вологде из-за коронавируса перенесли на конец мая

28.04.2020 [Общество]

В Вологде из-за пандемии коронавируса первые отключения горячей воды перенесут на конец мая. Об этом в эфире в соцсети 28 апреля сообщил мэр Сергей Воропанов.

— Я ставлю задачу по вашей просьбе минимизировать отключения горячей воды, по крайней мере, в период коронавируса. У нас было в графике отключение горячей воды уже сразу после майских праздников в некоторых микрорайонах, я все это перенес на конец мая месяца. Первые отключения начнутся 24 мая по графику, — отметил Воропанов.

В Череповце, как сообщал официальный сайт мэрии, горячую воду начнут отключать с 19 мая. 

 

Тэги: горячая вода, отключение, коронавирус

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