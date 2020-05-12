В селе Устье подтоплены 33 придомовые территории

33 придомовые территории оказались затоплены из-за паводка в селе Устье, сообщает пресс-служба областного УМЧС. Самая сложная ситуация в микрорайоне Лесозавод.

— Местные жители говорят, что такого половодья не было много лет. На некоторых участках вода подошла вплотную к домам, затопленными оказались бани, сараи, огороды. Особенно серьезная обстановка складывается на улицах Заводской, Озерной, Первомайской. По Заводской местные жители передвигаются на лодках, — сообщает районная газета «Северная новь».

Фото газеты "Северная новь"

За выходные большая вода ушла из Вытегорского, Верховажского и Харовского районов, где ранее наблюдались подтопления придомовых территорий и дорог. По последним данным, остаются затопленными один низководный мост в Сокольском районе и одна дорога в Усть-Кубинском районе.