Нерабочие дни в России завершатся с 12 мая

11.05.2020 [Общество]

Владимир Путин объявил, что с 12 мая в России завершается режим нерабочих дней. 

— Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений, — отметил президент.

Запрет на массовые мероприятия сохраняется. ️Для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, ограничительные санитарные меры сохраняются. ️

При этом полномочия глав субъектов по борьбе с коронавирусом продлеваются. Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений будет за главным санитарными врачами субъектов.  ️

— Как и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости. Начиная с 12 мая, везде, где это возможно, нужно сделать все необходимое для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. А это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. Здесь занято значительное количество работников, — отметил Путин. 

Президент также объявил, что специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля.️ Работники соцучреждений, в том числе младший персонал, получат доплату на три месяца, она составит до 60 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что, согласно постановлению регионального правительства, в Вологодской области с 12 мая разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также фирмам из смежных сфер. 

Тэги: коронавирус

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