В Вологде опубликовали карту города с очагами коронавируса

11.05.2020 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов 11 мая опубликовал на своей странице в соцсети карту города с нанесенными на ней очагами коронавируса. 

— Сегодняшняя статистика по заболевшим коронавирусом снова + 7. Всего в Вологде выявлено 125 случаев инфицирования. Посмотрите на карту очагов, вирус есть в каждом районе города, — написал Воропанов.

По словам мэра, среди новых заболевших вологжане, которые никуда не выезжали из города.

- Случаи, когда в подъезде многоквартирного дома сначала один инфицированный, а потом 2 и более уже не редкость. Несмотря на то что, многие соблюдают рекомендации санитарного врача, в автобусах и магазинах встречаются люди без масок. До победы над короновирусом ещё далеко, расслабляться нельзя, - отмечает Воропанов.

 

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки количество заболевших COVID-19  в Вологодской области выросло на 19. Так, семь новых случаев зарегистрировано в Вологде, два - в Череповце, пять -  в Вологодском районе, три - в Шекснинском, по одному - в Грязовецком и Великоустюгском. Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 317 случаев коронавируса. 

Тэги: коронавирус, карта

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Вологодской области продлят до 1 июля
С 12 мая в Вологодской области разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства
12 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Вологодской области
Дистанционное обучение: в Череповецком районе школьники с ноутбуками ловили мобильную сеть на улице
В реке Вологде обнаружили тело пропавшего в марте мальчика
В полиции Вологды проведут служебную проверку после сообщений о невыезде наряда на вызов
«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета
Уровень воды в реке Вологде приблизился к критическим отметкам
12 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
07.05.2020 [Происшествия]

В полиции Вологды проведут служебную проверку после сообщений о невыезде наряда на вызов

5952
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде опубликовали карту города с очагами коронавируса
За сутки в Вологодской области выявили 19 новых пациентов с коронавирусом
Вологодский губернатор ответил на пост Дональда Трампа о победе во Второй Мировой войне
12 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В парке Победы в Вологде высадили 75 кустов сирени
Въезд в Кувшиново в Вологодском районе ограничат из-за вспышки коронавируса в психбольнице
Коронавирус выявили у трех сотрудников Вологодской психиатрической больницы и семи детей-пациентов
 


08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

5366
0
11.05.2020 [БлогоVO]

Вакцины не нужны?

198
0
08.05.2020 [Обзор Прессы]

Оштинский рубеж стал непреодолимым кордоном для союзников нацистской Германии

764
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика