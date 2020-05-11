В Вологде опубликовали карту города с очагами коронавируса

Мэр Вологды Сергей Воропанов 11 мая опубликовал на своей странице в соцсети карту города с нанесенными на ней очагами коронавируса.

— Сегодняшняя статистика по заболевшим коронавирусом снова + 7. Всего в Вологде выявлено 125 случаев инфицирования. Посмотрите на карту очагов, вирус есть в каждом районе города, — написал Воропанов.

По словам мэра, среди новых заболевших вологжане, которые никуда не выезжали из города.

- Случаи, когда в подъезде многоквартирного дома сначала один инфицированный, а потом 2 и более уже не редкость. Несмотря на то что, многие соблюдают рекомендации санитарного врача, в автобусах и магазинах встречаются люди без масок. До победы над короновирусом ещё далеко, расслабляться нельзя, - отмечает Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки количество заболевших COVID-19 в Вологодской области выросло на 19. Так, семь новых случаев зарегистрировано в Вологде, два - в Череповце, пять - в Вологодском районе, три - в Шекснинском, по одному - в Грязовецком и Великоустюгском. Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 317 случаев коронавируса.