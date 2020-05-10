Въезд в Кувшиново в Вологодском районе ограничат из-за вспышки коронавируса в психбольнице

10.05.2020 [Общество]

В Вологодском районе ограничат въезд в поселок Кувшиново из-за вспышки коронавируса в областной психиатрической больнице. 

— Дал поручение принять дополнительные меры по санитарной обработке учреждений, организаций и магазинов в Кувшиново. Кроме того, принято решение ограничить въезд в поселок. Проехать сюда смогут только те, кто проживает на территории населенного пункта. Это ограничение будет действовать до момента, пока не будут установлены все очаги заболевания, — написал на своей странице в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Ранее NewsVo сообщил, что COVID-19 на этой неделе выявили у трех сотрудников Вологодской областной психиатрической больницы и семи пациентов детского отделения. Сейчас девять заразившихся (все взрослые и шестеро детей) переведены в моногоспиталь в Череповец, еще один ребенок лечится амбулаторно - находится в полной самоизоляции. Отделение закрыли на карантин. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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