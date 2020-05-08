В областной больнице №2 Череповца устанавливают новый комплекс лучевой терапии

08.05.2020 [Общество]
В областной больнице №2 Череповца устанавливают новый комплекс лучевой терапии

Новый комплекс лучевой терапии стоимостью около 200 млн рублей купили в областную клиническую больницу № 2 в Череповце. Средства были выделены из регионального бюджета в рамках областного проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», сообщает пресс-служба губернатора.

— Приобретенное оборудование — инновационное поколение линейных ускорителей. Оно позволит проводить лучевую терапию у пациентов с онкологическими заболеваниями с высокой избирательностью, даст возможность повысить результативность радиологического лечения и снизить вероятность лучевых осложнений. Одно из преимуществ нового лучевого ускорителя — максимальная безопасность. Она достигается за счет точного наведения, дозирования и контроля излучения, — говорится в сообщении.

 Для установки оборудования в радиологическом корпусе областной больницы проведен капитальный ремонт помещений. Лечение первых пациентов планируется уже в июне.

Ранее NewsVo сообщал, что в апреле такой же аппарат был приобретен в Вологодский онкодиспансер. Тот ускоритель был приобетен на федеральные деньги в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Областной бюджет оплатил только проведение комплекса капитальных строительных работ по установке ускорителя в диспансере —  11 млн рублей.

 

Тэги: здравоохранение, онкология
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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