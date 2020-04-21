Лучевой ускоритель за 200 млн. рублей купили в Вологодский областной онкодиспансер

21.04.2020 [Общество]
Лучевой ускоритель за 200 млн. рублей купили в Вологодский областной онкодиспансер

Новый комплекс лучевой терапии стоимостью около 200 млн рублей купили в Вологодский областной онкодиспансер. Оборудование приобретено на федеральные деньги в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Региональный бюджет оплатил проведение комплекса капитальных строительных работ по установке ускорителя —  11 млн рублей.

По данным пресс-службы губернатора Вологодской области, новый комплекс позволит на 30% увеличить объемы медицинской помощи и повысить качество лечения. Как пояснил главврач онкодиспансера Сергей Аносенко, оборудование отличается максимальной точностью наведения, дозирования и контроля.

— С помощью специального программного обеспечения создается трехмерная цифровая модель расположения опухоли и окружающих ее здоровых тканей. Это позволяет подвести смертельную дозу излучения для злокачественных клеток при минимальной лучевой нагрузке на прилегающие здоровые ткани и органы. Динамику изменения опухоли можно отслеживать в процессе лечения без дополнительной компьютерной томографии, — говорится в сообщении пресс-службы.

После приобретения нового ускорителя высокоспециализированную медицинскую помощь смогут получать до 950 пациентов с онкологическими заболеваниями в год. Обслуживает комплекс команда специалистов, в которую входят инженеры, физики, врачи-радиотерапевты и средний медицинский персонал.

— Принято решение закупить два таких комплекса, сегодня в эксплуатацию запущен первый. Второй аппарат запустим в ближайшее время в онкологическом отделении Вологодской областной клинической больницы № 2, расположенной в Череповце. Мы постараемся создать все условия для того, чтобы наши пациенты получали высококвалифицированную современную медицинскую помощь, не выезжая за пределы области, — резюмировал губернатор Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что областной онкологический диспансер через суд взыскал с частной фирмы более 3 миллионов рублей за ненадлежащую диагностику томографа медучреждения.

 

Тэги: здравоохранение, онкология

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