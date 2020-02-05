Областной онкодиспансер взыскал с частной фирмы 3 млн. рублей за ненадлежащую диагностику томографа

05.02.2020 [Общество]

В Вологде областной онкологический диспансер через суд взыскал с ООО «Дельрус-В» более 3 миллионов рублей за ненадлежащую диагностику томографа медучреждения.

По материалам дела, в октябре 2015 года фирма, выполняя ранее заключённый контракт, провела диагностику томографа, установленного в отделении радиотерапии диспансера. В акте выявленных дефектов специалист ООО «Дельрус-В» указал необходимость замены нескольких деталей устройства.

На основании этого заключения фирма «Мск Радиология» провела ремонт томографа, однако, возвращая устройство, отметила, что аппарат неработоспособен. Томографу требовалась замена рентгеновской трубки и повторная диагностика.

Официальный дилер фирмы-производителя подтвердил необходимость замены рентгеновской трубки, а также установил, что оборудование, указанное «Дельрус-В» как дефектное, на самом деле было исправно.

«В сентябре 2016 года после замены новой рентгеновской трубки и обратной установки оригинальных запасных частей работоспособность томографа была восстановлена. Диспансер, считая, что в связи с неправильной диагностикой томографа ему причинены убытки, обратился с иском о взыскании с ООО «Дельрус-В» затрат на приобретение и установку запасных частей, проведение дополнительной диагностики», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В рамках дела, истцу и ответчику неоднократно предлагалось назначить судебную экспертизу на предмет поверки причин выхода оборудования из строя, но ни одна из сторон не согласилась с предложением.

В итоге 3 февраля арбитражный суд Вологодской области обязал ООО «Дельрус-В» выплатить диспансеру более 3 миллионов рублей понесенных медучреждением затрат.

 

Тэги: здравоохранение, медоборудование

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