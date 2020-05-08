«Стену Памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны установили в Череповце

В парке Победы Череповца установили монумент «Стена Памяти». Он выглядит как развевающееся над рейхстагом знамя Победы, при этом само его полотно состоит из трех тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны.

— Мемориал размером 5 на 7,5 метров выполнен в виде развевающегося знамени, облицован гранитным камнем. Изображение нанесено с помощью фотопечати, устойчивой к различным погодным условиям. Панно оборудовано архитектурной подсветкой для обзора в темное время суток, — сообщает пресс-служба главы региона.

На фронт в годы Великой Отечественной войны ушли почти 20 тысяч жителей Череповца, более 4,5 тысяч погибли и пропали без вести. Звания Героя Советского Союза удостоены 18 фронтовиков-горожан, Череповец в то время стал убежищем для тысяч раненых бойцов.

Портреты участников боевых действий и тружеников тыла в течение полугода собирали жители города. Церемония открытия мемориала, как сообщает пресс-служба, прошла в камерной обстановке в присутствии ограниченного количества представителей общественных организаций и властей.

Ранее NewsVo сообщал, что мемориал воздвигнут на средства «Фосагро».