«Стену Памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны установят в Череповце

04.03.2020 [Общество]

В парке Победы Череповца началось строительство монумента «Стена Памяти». Он будет выглядеть как развевающееся над рейхстагом знамя Победы, при этом само его полотно будет состоять из трех тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны. 

— Компания «Апатит» приняла решение профинансировать проект. «Стена Памяти» будет состоять из тысяч фотографий людей, ковавших Победу в Великой Отечественной войне.
Новый объект станет достойным дополнением к экспозиции патриотического парка, — сообщил на своей странице мэр Череповца Вадим Германов. 

Фото со страницы Вадима Германова в соцсети

Открыть новый монумент планируют к 9 мая. Фотографии для него собирали от череповчан до 15 декабря. Те, кто не успел принять участие в городском проекте, могут отправить снимки своих родственников в федеральный проект «Дорога Памяти».

Музей военной техники открыли в парке Победы Череповца в 2015 году. На площадках под открытым небом представлены бронетанковая и транспортная техника, зенитно-ракетное и артиллерийское вооружение. Здесь установлены и новые объекты: ГАЗ-69, полевые кухни, три танка – Т-55, ИС-2 и ИС-3.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде планируют установить «Доску памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Об этом договорились в ходе публичного отчета мэра 27 февраля.
 

Тэги: Победа, ВОВ

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