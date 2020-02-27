«Доску памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны установят в Вологде

27.02.2020 [Общество]

В Вологде планируют установить «Доску памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Об этом договорились в ходе публичного отчета мэра 27 февраля.

 — Есть просьба увековечить память героев. Чтобы это было не только в день 9 мая, когда мы идем в «Бессмертном полку», а сделать некую «Доску памяти», куда бы жители Вологды могли принести фотографии, и эта бы доска пополнялась из года в год. Я думаю, что будет замечательно сделать это в парке Победы, — сказал депутат ЗСО Денис Долженко.

Сергей Воропанов сказал, что к нему поступала такая просьба от ветеранов, рассматривался вариант установки стенда с фотографиями героев напротив городского Дома культуры на улице Ленина.

— Но и в парке Победы достаточно места, будет логично, мы там навели порядок. Полностью поддерживаю, давайте совместно реализуем этот проект,  — отметил Воропанов.

Название для стенда с фотографиями героев решили выбрать с учетом мнения вологжан. Прием снимков от жителей города планируют начать с 1 марта, о месте и времени сообщат дополнительно.

Ранее NewsVo сообщал, что в мае 2019 года на доме № 5 на улице Конева активисты местного ТОСа  разместили фотографии 130 вологжан-фронтовиков.

Тэги: ВОВ, память, День победы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Опекунов Степы Кукина из Вологды приговорили к 18 годам и 4 годам колонии за убийство мальчика
В Череповецком районе водитель "Рено" врезался в остановку и погиб
Прокуратура: «Магистраль» некачественно убирала улицы Вологды в новогодние праздники
Школьница из Великого Устюга вышла в финал телепрограммы «Умницы и умники»
Мошенник похитил 2 млн. рублей со счета жителя Вологды
Жительницу Череповца утопили в собственной ванной
В Череповце в массажном салоне предлагали услуги проституток
В Череповце в проталине реки обнаружили тело пропавшего мужчины
В 2020 году в Вологде объединят три пары детсадов
Полиция объявила в розыск пропавшего 22-летнего жителя Белозерска
25.02.2020 [Общество]

29 февраля в Вологде пройдет митинг против конституционной реформы

2005
3
26.02.2020 [Общество]

В администрации Вологды заявили, что не вывозили на свалку ограждения с улицы Мира

1444
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде сотрудники МЧС достали утонувший в реке автомобиль
Разрушенные участки трассы Чекшино-Тотьма обещают отремонтировать к лету 2020 года
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу по делу оштрафованного за статус о Путине в соцсети жителя Верховажья
Тотьмича приговорили к шести месяцам колонии за пьяное вождение
Вологжанина осудили за убийство бездомного, которого он приютил в своей квартире
Пять центров амбулаторной онкологической помощи создадут в Вологодской области к 2024 году
В Великом Устюге собирают деньги на установку памятника Герою СССР Анатолию Угловскому
 


25.02.2020 [Общество]

Дегтярная бочка вместо чучела и «соление» в сугробах: как отмечали Масленицу в Вологодской области

950
0
27.02.2020 [БлогоVO]

«Выстрел участкового в „бездомную“ собаку» — хроника событий.\

86
0
26.02.2020 [Обзор Прессы]

Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов.

244
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика