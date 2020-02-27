«Доску памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны установят в Вологде

В Вологде планируют установить «Доску памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Об этом договорились в ходе публичного отчета мэра 27 февраля.

— Есть просьба увековечить память героев. Чтобы это было не только в день 9 мая, когда мы идем в «Бессмертном полку», а сделать некую «Доску памяти», куда бы жители Вологды могли принести фотографии, и эта бы доска пополнялась из года в год. Я думаю, что будет замечательно сделать это в парке Победы, — сказал депутат ЗСО Денис Долженко.

Сергей Воропанов сказал, что к нему поступала такая просьба от ветеранов, рассматривался вариант установки стенда с фотографиями героев напротив городского Дома культуры на улице Ленина.

— Но и в парке Победы достаточно места, будет логично, мы там навели порядок. Полностью поддерживаю, давайте совместно реализуем этот проект, — отметил Воропанов.

Название для стенда с фотографиями героев решили выбрать с учетом мнения вологжан. Прием снимков от жителей города планируют начать с 1 марта, о месте и времени сообщат дополнительно.

Ранее NewsVo сообщал, что в мае 2019 года на доме № 5 на улице Конева активисты местного ТОСа разместили фотографии 130 вологжан-фронтовиков.