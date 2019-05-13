На доме на улице Конева в Вологде разместили фотографии 130 вологжан-фронтовиков

13.05.2019 [Общество]

ТОСы Вологды встретили 74-ю годовщину победы в Великой отечественной войне выпуском книги об участниках Великой Отечественной войны, созданием стены памяти и возложением венков.

В первую очередь активисты ТОСов навестили ветеранов. У каждого ветерана - своя история. Так, на территории ТОСа «Гагаринский» живет 93-летний Иван Маслов. Во время войны он работал на авиационном заводе Ленинграда, тогда ему было всего 15 лет. После снятия блокады Иван Маслов уехал в Чагоду, а затем переехал в Омск, где тоже работал на производстве самолетов.

Жители Водников поздравили ветеранов во Фрязиновском парке. Как написали организаторы праздника, этот вечер сделали особенным «32 творческих номера, более 40 артистов от 6 лет и до 60, 90 открыток собственного изготовления, 160 удачных бросков гранаты, 200 копий Флагов Победы, 400 порций вкуснейшей каши на полевой кухне, множество спортивных игр, выставка оружия, посадка кедров, катание на лошадях, сотни счастливых глаз и сотни фотографий».

Традиционная встреча ветеранов прошла в 33-й школе. Дети подготовили праздничный концерт, посвященный Дню Победы - со сцены звучали стихи и песни. Ветеранов поздравила депутат гордумы Елена Земчихина.

В Молочном в Комсомольском сквере участники мотоагитпробега «Победа» возложили гирлянду к обелиску павшим солдатам. Митинги также прошли в Лукьяново на Аллее Славы у обелиска Воинам, павшим в Великой Отечественной войне, и в других микрорайонах Вологды.

На доме №5 на улице Конева разместили фотографии 130 вологжан-фронтовиков. Кроме того, жители пятого микрорайона возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Фото Марины Юрчик.

В Ковырино накануне Дня Победы презентовали сборник очерков "Ковырино. Мы помним! Мы гордимся!". Он вышел в свет ровно год назад по инициативе и при финансовой поддержке депутата гордумы Бориса Подольного. Героями книги стали простые вологжане, жители Ковырино, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла.

На презентации книги побывали ученики 26-й школы - они узнали о жизни микрорайона в годы войны, о героях, чьи имена присвоены улицам Вологды, о быте и учебе детей в военные годы

- Дети с неподкупным интересом слушали и рассказ "живого" свидетеля тех событий, труженика тыла, военного командира с 40-летним стажем - полковника в отставке Николая Алексеевича Ненастьева. Даже полуторачасовая беседа не сильно утомила ребят, а в зале стояла тишина, что редко можно ожидать от непоседливой детской аудитории. Еще приятнее было наблюдать за тем, как дети, уходя, подбегали к Николаю Алексеевичу, жали ему руку, искренне обнимали и говорили слова благодарности, - пишут в группе ТОСа «Ковырино».

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды. 

Тэги: ТОСы
Сюжет: ТОСы в Вологде

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