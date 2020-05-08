В Вологодской области безработным с минимальным пособием обещают выдать продуктовые наборы

С 25 мая в Вологодской области будут организованы оплачиваемые общественные работы, в которых могут принять участие безработные жители. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Новые рабочие места должны появиться у юридических лиц, затраты которых будут субсидироваться из областного бюджета. На эти цели будет направлено более 87 миллионов рублей. Для тех жителей области, которые не смогут поучаствовать в оплачиваемых общественных работах в связи с какими-либо ограничениями, будут предусмотрены продуктовые наборы.

— В среднем цена набора составит чуть более четырех тысяч рублей, расходы на их закупку в объеме более 73 миллионов рублей профинансируют из казны региона. На эту меру поддержки смогут рассчитывать вологжане, получившие статус безработного в период пандемии и получающие минимальное пособие по безработице. Сейчас их насчитывается 44% от общего числа признанных безработными, — сообщает пресс-служба.

Региональное пособие по безработице планируют установить в Вологодской области и для индивидуальных предпринимателей, которые до 1 марта текущего года находились в реестре субъектов МСП и прекратили работу по экономическим причинам. Итоговая сумма будет рассчитываться исходя из разницы максимальной и минимальной величин пособия по безработице, увеличенной на районный коэффициент в апреле, мае и июне. В среднем, размер такого пособия может составить от 12 до 13 тысяч рублей в зависимости от района области.

Ранее NewsVo сообщал, что безработица в Вологодской области с начала года выросла вдвое. По последним данным, в регионе около 14 тысяч безработных жителей.