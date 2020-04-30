В Вологодской области с начала года в два раза выросло количество безработных

30.04.2020 [Общество]

12 066 жителей Вологодской области, по данным на 29 апреля, зарегистрированы как безработные. С начала года эта цифра выросла вдвое, с начала апреля — на 86,6%. 

— Всего за апрель поступило 19 257 заявлений от граждан в целях поиска подходящей работы, что почти в 10,5 раз больше, чем за март. Из поступивших заявлений 10 736 человек зарегистрированы в качестве ищущих работу, из их числа 6 203 уже признаны безработными. По 4 533 человеку готовится решение о признании безработными. 9 877 человек назначено пособие по безработице, — сообщает сайт регионального правительства.

Начальник департамента труда и занятости населения Вологодской области Олег Белов заявил, что механизм оказания помощи людям, которым было назначено пособие в минимальном размере, сейчас разрабатывается. 

Кроме того, планируется развернуть центры по предоставлению временных общественных работ для жителей области.  Затраты на зарплату будут компенсироваться работодателям из областного бюджета.

Ранее NewsVo сообщал, что с 6 апреля прием заявлений для постановки на учет по безработице ведется через интерактивный портал службы занятости населения Вологодской области. Жители региона уже жалуются на долгую обработку поданных онлайн заявлений.

Тэги: безработица

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