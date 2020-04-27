Вологжане сообщают о проблемах при онлайн-постановке на учет по безработице

Вологжане жалуются на долгую обработку поданных онлайн заявлений о постановке на учет по безработице. С 6 апреля документы принимаются через интерактивный портал службы занятости населения Вологодской области.

- Я подала документы через портал еще 16 апреля, чтобы встать на учет по безработице. Информации, ответа никакого до сих пор нет. Есть ли замечания, будет ли рассмотрено, отклонено - ничего. Я не могу понять, что меня ждет далее. Я рассчитываю очень на обещанное президентом пособие - такая ситуация сложилась. Только оно меня может спасти. Через неделю после подачи документов я звонила, мне сказали, что на тот момент рассматривались только поданные 8 или 9 числа заявления. То есть это все будет нескоро, плюс майские праздники сейчас, - рассказала NewsVo вологжанка Татьяна.

Как ранее сообщал NewsVo, служба занятости в течение 11 дней с момента получения заявления и полного пакета документов должна принять решение о признании, либо об отказе признать заявителя безработным. Затем, если принято положительное решение, назначается пособие по безработице. О принятии соответствующего решения уведомление поступит в личный кабинет заявителя на портале службы занятости.