С 6 апреля встать на учет по безработице в Вологодской области можно дистанционно

06.04.2020 [Общество]

С 6 апреля и до особого распоряжения службы отделения службы занятости населения в Вологодской области ведут прием жителей дистанционно. За вопросами и разъяснениями можно обращаться по телефонам "горячих линий", список которых опубликован на сайте департамента труда и занятости населения региона. 

- Встать на регистрационный учет по безработице, начиная с 6 апреля, жители области могут дистанционно. Для этого на Интерактивном портале службы занятости населения Вологодской области будет доступен специальный сервис. На портале также будет опубликована пошаговая инструкция по заполнению и направлению заявления-анкеты и необходимых документов, - сообщает сайт правительства Вологодской области. 

Служба занятости в течение 11 дней с момента получения заявления и полного пакета документов должна принять решение о признании, либо об отказе признать заявителя безработным. Затем, если принято положительное решение, назначается пособие по безработице. О принятии соответствующего решения уведомление поступит в личный кабинет заявителя на портале службы занятости.

- Специалисты службы занятости обращают внимание, что, в случае, если заявителем будет предоставлен неполный пакет документов, также через личный кабинет заявителю будет сделан запрос с предложением заполнить недостающие сведения или предоставить недостающие документы, - говорится в сообщении.

Максимальный размер пособия по безработице в России с 30 марта 2020 года равняется 12 130 рублям.  До этого максимальное пособие по безработице равнялось 8 тысячам рублей. Исключение составляли граждане предпенсионного возраста, им пособие по безработице назначалось в размере МРОТ. Минимальный размер пособия по безработице сохранился в прежнем размере - 1500 рублей.

При возникновении трудностей во время электронной постановки на учет, ответы на вопросы также можно получить по телефонам "горячих линий". 

Тэги: центры занятости, безработица

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