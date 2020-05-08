Вологжанка получила ожоги при пожаре в квартире и умерла в больнице

Вечером 7 мая в Вологде произошел пожар в однокомнатной квартире дома на Окружном шоссе. 55-летняя хозяйка жилплощади была доставлена в больницу с ожогами 2-4 степени 80% тела и позднее скончалась.

— В ходе осмотра места происшествия, установлено, что место первоначального горения расположено в помещении кухни квартиры. В результате пожара поврежден различный бытовой мусор на площади 0, 1 кв. м. Других термических повреждений в квартире не обнаружено, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Сейчас рассматриваются две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшей и неосторожность при приготовлении пищи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что 2 мая в Череповце в квартире на проспекте Победы произошел пожар из-за оставленной без присмотра зажженной лампадки. Пожилая хозяйка была доставлена в больницу с отравлением дымом и ожогами верхних дыхательных путей.