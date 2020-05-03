В Череповце в квартире пенсионерки произошел пожар из-за горящей лампады

В Череповце в квартире на проспекте Победы произошел пожар из-за оставленной без присмотра зажженной лампадки. Сигнал о происшествии поступил около 15 часов 2 мая.

— Жительница Череповца 1931 года рождения зажгла перед иконами лампаду и оставила ее без присмотра. В итоге огонь уничтожил подоконник и повредил внутреннюю отделку кухни, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Возгорание было ликвидировано прибывшими на место пожарными за 10 минут. 88-летняя хозяйка квартиры была доставлена в больницу с признаками отравления дымом и ожогами верхних дыхательных путей.