В Череповце в квартире пенсионерки произошел пожар из-за горящей лампады

03.05.2020 [Происшествия]

В Череповце в квартире на проспекте Победы произошел пожар из-за оставленной без присмотра зажженной лампадки. Сигнал о происшествии поступил около 15 часов 2 мая.

— Жительница Череповца 1931 года рождения зажгла перед иконами лампаду и оставила ее без присмотра. В итоге огонь уничтожил подоконник и повредил внутреннюю отделку кухни, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Возгорание было ликвидировано прибывшими на место пожарными за 10 минут. 88-летняя хозяйка квартиры была доставлена в больницу с признаками отравления дымом и ожогами верхних дыхательных путей.

Тэги: пожар, пострадавшие, пенсионерки
Фото пресс-службы областного УМЧС

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В сквере на улице Ярославской в Вологде задержали Евгения Доможирова
Вологодский губернатор потребовал увеличить число привлекаемых к ответственности за нарушение самоизоляции
15 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
С 1 мая жителей Вологодской области обяжут носить маски в общественных местах
Шесть новых случаев коронавируса зафиксированы в Вологодской области за сутки
В коронавирусном госпитале Вологды появилась первая пациентка
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда на территорию региона
20 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Рабочие начали монтировать забор в сквере на улице Ярославской в Вологде
Количество выявленных случаев коронавируса в Вологодской области увеличилось до 173
30.04.2020 [Культура]

Как в Вологде болели, лечились и справлялись с эпидемиями: лекция экскурсовода Нины Смелковой

4101
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Сокольском районе выявили первый случай коронавируса
В Череповце в квартире пенсионерки произошел пожар из-за горящей лампады
В Соколе мотоциклист погиб после столкновения с «Ниссаном»
Из-за режима самоизоляции в апреле резко выросли объемы вывозимого мусора в Вологодской области
В Череповце приостановили прием заявок на благотворительную помощь продуктами
Под Череповцом 81-летний мужчина погиб при столкновении МАЗа и «Нивы»
20 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 


30.04.2020 [Культура]

Как в Вологде болели, лечились и справлялись с эпидемиями: лекция экскурсовода Нины Смелковой

4101
0
03.05.2020 [БлогоVO]

На улицах невероятное количество людей

153
0
30.04.2020 [Обзор Прессы]

Это шторм

1337
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика