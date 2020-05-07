В реке Вологде обнаружили тело пропавшего в марте мальчика

07.05.2020 [Происшествия]
В реке Вологде обнаружили тело пропавшего в марте мальчика

В реке под Вологдой 7 мая обнаружили тело пропавшего мальчика, который провалился под лед еще в марте. Его нашли примерно в 15 км ниже по течению.

- При патрулировании акватории реки Вологды в районе населенного пункта Лиминский спасателями было обнаружено тело семилетнего мальчика, который провалился под лёд 15 марта, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что 15 марта в районе дома №5 по Набережной VI армии в Вологде без присмотра взрослых у воды оказались трое детей: десятилетняя девочка, а также ее четырехлетний и семилетний братья. Старший мальчик решил проверить лед и провалился, его тут же унесло по течению, сестра попыталась его спасти, но безуспешно и также провалилась в воду. Девочку спасли очевидцы, она была доставлена в больницу с обморожением рук, поиски мальчика шли больше месяца. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.

- По данным следствия, погибший проживал с сестрой и братом, 10 и 4 лет, и одинокой матерью, 28 лет, работавшей продавцом. В момент происшествия мать находилась на работе, а дети играли с мячом, который скатился в реку. Старшие дети выбежали на лед, который под ними провалился, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

 

Фото пресс-службы областного УМЧС

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