12 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Вологодской области

12 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Вологодской области за сутки. Из них пять в Шексне, четыре — в Вологде, по одному в Череповце, Вологодском и Кичменгско-Городецком районах.

По данным на утро 7 мая, в регионе всего выявлено 253 случая COVID-19. В Вологде 100 случаев заражения, в Череповце — 88, Шекснинском районе — 11, в Великоустюгском районе — 8, в Нюксенском районе — 3, в Кадуйском районе — 2, в Вологодском районе — 9, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 10, в Кичменгско-Городецком районе — 4, в Кирилловском районе — 4, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 2, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 105 человек (плюс 21 за минувшие сутки).

Мэр Череповца Вадим Германов сообщает, что в городском коронавирусном госпитале 31 пациент, в тяжелом состоянии четверо. Трое из них подключены к аппарату ИВЛ. В коронавирусном госпитале Вологды сейчас два человека с подозрением на коронавирус.

— В случае отрицательного результата они будут переведены на отделение по профилю заболевания, при положительном результате пациентов направят в моногоспиталь Череповца, — отмечают в департаменте здравоохранения области.

Ранее NewsVo сообщал, что 6 мая в госпитале Череповца скончался 25-летний молодой человек из Вологды с подтвержденным COVID-19. У него была двухсторонняя пневмония.