В Великом Устюге мотоциклист без прав врезался в трактор

07.05.2020 [Происшествия]

В Великом Устюге на улице Кирова столкнулись трактор и мотоцикл. ДТП произошло около 10.40 6 мая.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 30-летний мужчина за рулем мотоцикла «Сузуки» при обгоне допустил столкновение с трактором «Беларус», который поворачивал налево. 

— В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. Полицейские выяснили, что двухколесное транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке, а его водитель не имел права управления мотоциклом, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее NewsVo сообщал, что в Соколе 27-летний мотоциклист погиб после столкновения с "Ниссаном". ДТП произошло 2 мая около 21 часа на улице Советской у дома №78.

Тэги: ДТП, мотоцикл

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