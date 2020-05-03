В Соколе мотоциклист погиб после столкновения с «Ниссаном»

В Соколе 27-летний мотоциклист погиб после столкновения с "Ниссаном". ДТП произошло 2 мая около 21 часа на улице Советской у дома №78.

- По предварительным данным, мужчина 1995 г.р., управляя автомобилем Ниссан Альмера, при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Ямаха под управлением 27–летнего мужчины, двигавшегося во встречном направлении, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мотоциклист был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести и скончался ночью.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что 2 мая в Вологодской области произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. Так, днем 81-летний мужчина погиб, пытаясь откатить на обочину свою сломавшуюся "Ниву".