В Соколе мотоциклист погиб после столкновения с «Ниссаном»

03.05.2020 [Происшествия]

В Соколе 27-летний мотоциклист погиб после столкновения с "Ниссаном". ДТП произошло 2 мая около 21 часа на улице Советской у дома №78.

- По предварительным данным, мужчина 1995 г.р., управляя автомобилем Ниссан Альмера, при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Ямаха под управлением 27–летнего мужчины, двигавшегося во встречном направлении, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мотоциклист был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести и скончался ночью.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что 2 мая в Вологодской области произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. Так, днем 81-летний мужчина погиб, пытаясь откатить на обочину свою сломавшуюся "Ниву". 

Тэги: ДТП, гибель человека
Фото пресс-службы областного УМВД

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