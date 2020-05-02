Под Череповцом 81-летний мужчина погиб при столкновении МАЗа и «Нивы»

02.05.2020 [Общество]
Под Череповцом 81-летний мужчина погиб при столкновении МАЗа и «Нивы»

81-летний мужчина погиб в ДТП на трассе в Череповецком районе. Авария произошла днем 2 мая на 149 километре автодороги Вологда-Новая Ладога.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, водитель МАЗа и совершил столкновение с «Нивой», которая остановилась на дороге из-за поломки.

— В этот момент водитель «Нивы» — мужчина 1938 г. р. (житель г. Череповца), находился сзади своего транспортного средства, пытаясь его окатить на обочину. В результате ДТП погиб водитель ВАЗ, — сообщает пресс-служба.

На месте происшествия работали наряды ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, гибель человека
Фото пресс-службы областного УМВД

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