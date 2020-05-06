Инсталляцию ко Дню Победы смонтировали на площади Революции в Вологде

06.05.2020 [Общество]
Инсталляцию ко Дню Победы смонтировали на площади Революции в Вологде

В Вологде у «Вечного огня» на площади Революции смонтировали праздничную инсталляцию. Конструкция высотой 2,5 метра представляет собой постамент с пятиконечной звездой и надписью «С Днем Победы!».

— Инсталляцию заказали специально для празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ее изготовили в Санкт-Петербурге. Поддержку в этом вопросе оказали представители бизнеса и общественных организаций.  В своем окончательном варианте конструкция предстанет 8 мая, — сообщает пресс-служба городской администрации.

В центре звезды появится баннер с черно-белыми фотографиями на военную тематику. Эта инсталляция будет монтироваться на площади для празднования 9 мая каждый год. 

К Дню Победы на площади Революции также разноцветные  тюльпаны — в городской администрации отмечают, что это еще один подарок представителей бизнеса к 9 мая. Всего будет высажено 28 000 тюльпанов на клумбе рядом со стилизованной фигурой звезды.  Саму  объемную конструкцию украсят бегонией и декоративным мхом. Кроме того, на  клумбах рядом с воинскими мемориалами высаживают около 10 тысяч виол и цинерарию —  цветы, устойчивые к перепадам погоды.

Ранее NewsVo сообщал, что «Карту памяти» Вологодской области установили в парке Победы в Вологде. На ней указано количество погибших в ходе Великой Отечественной войны жителей каждого района. Второй новый объект в парке — «Аллея славы». Он представляет собой  пять панелей, на которых по годам отражены основные события Великой Отечественной войны на территории области, имена и фотографии героев-вологжан.

Тэги: День победы
Фото пресс-службы администрации Вологды

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