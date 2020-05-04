«Карту памяти» установили в парке Победы в Вологде

04.05.2020 [Общество]
«Карту памяти» установили в парке Победы в Вологде

«Карту памяти» Вологодской области установили в парке Победы в Вологде. На ней указано количество погибших в ходе Великой Отечественной войны жителей каждого района.

«Полгода назад в социальных сетях мне поступило предложение сделать Карту памяти и вспомнить всех жителей области, отдавших жизнь во имя Победы. Эту идею мы воплотили в жизнь в рамках реконструкции парка. В целом «Парк Победы» готов для проведения торжеств. К сожалению, 9 мая их не будет. День Победы в этом году будет проходить в особом формате – как семейный праздник. Но рано или поздно, ограничения будут сняты, и вологжане смогут оценить изменения, которые произошли в  парке Победы», - цитирует пресс-служба городской администрации слова мэра Вологды Сергей Воропанов.

Второй новый объект в парке - «Аллея славы». Он представляет собой  пять панелей, на которых по годам отражены основные события Великой Отечественной войны на территории области, имена и фотографии героев-вологжан.

Работа в Парке Победы стартовали осенью 2019 года. Была отремонтирована дренажная система, чтобы избежать застоя воды на газонах, заменено асфальтовое покрытие дорожек. В декабре также были установлены 18 новых светильников. В порядок приведены и 12 экспонатов боевой техники,  составляющие музей под открытым небом.  Один из них, БТР-70, установлен в январе 2020 года.

Фото пресс-службы администрации Вологды

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