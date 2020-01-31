В парке Победы Вологды установили десятитонный бронетранспортер

Десятитонный бронетранспортер БТР-70 установили в парке Победы Вологды 30 января. Он стал двенадцатым элементом военной экспозиции парка.

«БТР-70 является частью военной экспозиции, мы понимаем, что на машину могут забираться люди, чтобы сделать, например, фотографию. Поэтому мы предприняли все меры безопасности: заварили люки, чтобы внутрь бронетранспортера невозможно было попасть, а также срезали все колюще-режущие детали на броне, чтобы никто не мог пораниться», - рассказал директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что БТР-70 доставили в Вологду из поселка Стрельня Ленинградской области, где находится 61-й Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ). Машина ранее была задействована в локальных конфликтах. В Вологде с него сняли сняли ржавчину и нагар, загрунтовали и покрасили специальной краской.

Как ранее сообщал NewsVo, музей военной техники под открытым небом в парке Победы Вологды открылся в 2015 году. В нем находятся бронетранспортеры и гусеничные машины, пушки, самолет и вертолет. Большинство экспонатов – современные примеры вооружения, но есть и гаубица времен Великой Отечественной войны – М-30. Все это техника, списанная Министерством обороны РФ и переданная музею бесплатно.

При этом расходы на демилитаризацию ложатся на бюджет Вологодской области. Так, в 2018 году департамент имущественных отношений заключил контракт с фирмой из Санкт-Петербурга на демилитаризацию две боевые машины пехоты БМП-1П и один бронетранспортер БТР-70 (судя по всему, это он установлен в парке Победы). Сумма контракта составила 610 041,22 рублей.