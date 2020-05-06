Прибывающих в Вологду пассажиров просят соблюдать социальную дистанцию на перроне

Власти просят прибывающих в Вологодскую область на поезде из других регионов соблюдать на перроне вокзала социальную дистанцию.

— На каждом поезде прибывает от 5 до 40 пассажиров. В среднем через КПП проходит до 165 человек в сутки, при этом людей предупреждают, что, ожидая проверки, они должны обязательно соблюдать социальное дистанцирование, — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

На КПП работают сотрудники транспортной полиции, два медицинских работника, отбирающих пробы, и один волонтер. Если же ожидается большое прибытие пассажиров, число медработников и волонтеров увеличивается, отмечают в пресс-службе.

Проверка занимает не более минуты в том случае, если анкета заполнена пассажиром заранее, в поезде. Бланки выдаются предварительно.

— Если анкета заранее не заполнена, то данные в нее вносятся на КПП, что занимает дополнительное время. Также используется следующая практика: волонтер обходит очередь из пассажиров, ждущих проверки на КПП, и если анкета не заполнена заранее, собирает данные вологжан прямо в очереди, чтобы ускорить процесс. Данные необходимы, чтобы, в случае положительного теста у кого-то из пассажиров, можно было оперативно его предупредить о болезни, а также определить круг контактных лиц, — отмечают в пресс-службе.

По данным властей, всех пассажиров, прибывших из-за пределов региона, контролируют мобильные бригады в муниципалитетах, так как эти люди должны соблюдать режим обязательной 14-дневной изоляции.

Ранее NewsVo сообщал, что в выходные на железнодорожном вокзале Вологды пассажиры прибывших поездов долго стояли в очередях на проверку.