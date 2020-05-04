На железнодорожном вокзале Вологды пассажиры прибывших поездов стоят в очередях на проверку

В соцсетях вологжане сообщают об очередях на проверку пассажиров прибывших на железнодорожный вокзал поездов. Пост об этом появился 3 мая в "Онлайн Вологде".

Согласно постановлению правительства региона, все прибывающие в Вологодскую область железнодорожным транспортом пассажиры заполняют анкеты и сдают пробы на коронавирус.

- На жд вокзале города пропуск людей в город с прибывающих поездов осуществляется СТРОГО через палатку МЧС под тщательным контролем органов правопорядка. Казалось бы - всё серьезно, ответственно и крайне предусмотрительно, если бы ни одно НО...В данной палатке на всех прибывающих заполняют анкеты со всеми данными, выдают памятки, напоминают о 2-х недельной ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ самоизоляции, сканируют паспорта и берут 2 пробы слизистой на вирус (1 из носа и 1 из горла). При чем делается всё это впопыхах, ибо запускают всего по 2 человека....медики(если эти люди вообще имеют отношение к медицине, ибо все в костюмах и не понятно, может это вообще волонтеры) руки не успевают обрабатывать дезсредством не то, чтобы прибывающим, но и даже себе, пробирки с ватными палочками выпадают из рук... - пишет в комментариях к записи Алексей Жуков.

Ранее NewsVo сообщал, что для тех, у кого нет прописки в Вологодской области, введены электронные пропуска на въезд. Для получения пропуска необходимо не позднее чем за 2 дней до въезда на территорию Вологодскую области подать заявление через региональный портал госуслуг. В заявлении указываются личные данные въезжающего, вид транспорта, на котором планируется перемещаться, даты и цель поездки, контакты принимающей стороны.