В Вологодском районе при пожаре в деревянном доме погиб мужчина

В ночь с 3 на 4 мая загорелся деревянный дом в деревне Никулино Вологодского района. Постройка полностью уничтожена огнем.

- Дом сгорел, погиб мужчина, 1985 года рождения. Площадь пожара составила 98 квадратных метров, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что погибший - племянник хозяйки дома.

Ранее NewsVo сообщал, что 2 мая в Череповце в квартире на проспекте Победы произошел пожар из-за оставленной без присмотра зажженной лампадки.