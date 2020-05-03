В Череповце приостановили прием заявок на благотворительную помощь продуктами

В Череповце до 12 мая приостановили прием заявок на участие в благотворительной акции «Северстали» и «Ленты». За двое суток от семей, потерявших работу и лишившихся доходов, к оператору акции — благотворительный фонд «Дорога к дому» — поступило более 1500 писем.

— Сейчас, 2 мая в 13:00 часов и до 12 мая мы приостанавливаем прием писем с заявками на получение помощи от компании «Северсталь» в виде карт на продукты от сети «Лента». Это связано с тем, что за двое суток в Благотворительный фонд направлено более 1500 писем. В настоящее время операторы обрабатывают полученные заявления, ожидается, что первый список на утверждение комиссии будет направлен в ближайшие рабочие дни, — сообщается в группе фонда в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что «Северсталь» и «Лента» запустили в Череповце программу помощи семьям, доходы которых сильно снизились из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что им будут выдавать сертификаты на покупку продуктов — по 6 тысяч рублей на каждого члена семьи. На реализацию программы компании в общей сложности выделили 18 млн. рублей.