В Череповце семьям с упавшими доходами будут выдавать сертификаты на покупку продуктов

«Северсталь» и «Лента» запустят в Череповце программу помощи семьям, доходы которых сильно снизились из-за пандемии коронавируса. Им будут выдавать сертификаты на покупку продуктов. На реализацию программы компании в общей сложности выделили 18 млн. рублей.

— Ключевые критерии оказания поддержки — потеря работы в период пандемии, а также — доход ниже прожиточного минимума, установленного в Вологодской области с учетом всех имеющихся форм государственной поддержки. Таким нуждающимся семьям, по итогам работы комиссии, будут выданы сертификаты торговой сети «Лента» на покупку продовольственных товаров из расчета 6 тысяч рублей на каждого члена семьи, — сообщил на своей странице в соцсети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

По словам Виноградова, на помощь могут рассчитывать и те, кто не уволен официально, но чей доход существенно упал и не покрывает базовые потребности. К примеру, индивидуальные предприниматели, которые не имеют возможности работать удаленно: массажисты, парикмахеры, косметологи, продавцы непродовольственных товаров и другие.

Оператором программы станет благотворительный фонд «Дорога к дому», который будет принимать документы от жителей на получение сертификатов. Так, нуждающимся будет необходимо заполнить заявление и анкету, подтвердить внесенные данные простым набором документов (скан или фото паспорта, свидетельств о рождении детей, свидетельства о браке/разводе). Заявления будут приниматься по эл. почте info@dorogakdomu.ru, телефон для справок — 8 931 517 46 02 (оператор фонда).

После проверки предоставленных заявителями данных решение об оказании поддержки будет принимать экспертная комиссия.

Ранее NewsVo сообщал, что в условиях пандемии коронавируса сеть гипермаркетов «Лента» решила выдать скидочные карты медикам.