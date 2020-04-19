Скидочные карты выдадут медикам в гипермаркетах «Лента» в Вологде и Череповце

В условиях пандемии коронавируса гипермаркеты «Лента» решили поддержать медиков, которые кто каждый день помогают справляться с инфекцией и испытывают колоссальную нагрузку. Гендиректор сети Герман Тинга написал об этом в письме министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

— В данном письме Герман Тинга предложил поддержать медицинских работников тем, что в данный период времени каждый медицинский работник может получить специальную скидку в размере 10% во всех магазинах «ЛЕНТА». Для этого необходимо предъявить копию письма на стойке информации в любом магазине «ЛЕНТА». Для получения образца письма следует обратиться к руководству по месту работы, — сообщается на сайте компании.

Если вдруг письма в учреждении не оказалось, скидочную карту можно будет получить при предъявлении любого документа, который подтверждает работу в медучреждении. Скидка будет распространяться на весь ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.

Ранее NewsVo сообщал, что пчеловод из деревни Мостовая Вытегорского района Дмитрий Лихвинцев подарил медикам районной больницы 37 банок меда, а ООО «Аквакультура» в Череповецком районе бесплатно передало 300 килограммов мороженого клариевого сома детям из семей, оказавшихся в трудной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Помощь получили 130 семей, которым помогает благотворительный фонд «Дорога к дому»