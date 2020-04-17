В Вытегорском районе пчеловод подарил медикам районной больницы 37 банок меда

Пчеловод из деревни Мостовая Вытегорского района Дмитрий Лихвинцев подарил медикам районной больницы 37 банок меда, по 250 граммов каждая.

«По всей стране врачам помогают. И я тоже просто решил оказать медикам помощь в этот сложный период», — рассказал Дмитрий районной газете «Красное знамя».

Коллектив ЦРБ поблагодарил фермера за поддержку и оказанное внимание.

Ранее NewsVo сообщал, что ООО «Аквакультура» в Череповецком районе бесплатно передало 300 килограммов мороженого клариевого сома детям из семей, оказавшихся в трудной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Помощь получили 130 семей, которым помогает благотворительный фонд «Дорога к дому»