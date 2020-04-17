В Вытегорском районе пчеловод подарил медикам районной больницы 37 банок меда

17.04.2020 [Общество]

Пчеловод из деревни Мостовая Вытегорского района Дмитрий Лихвинцев подарил медикам районной больницы 37 банок меда, по 250 граммов каждая.

«По всей стране врачам помогают. И я тоже просто решил оказать медикам помощь в этот сложный период», — рассказал Дмитрий районной газете «Красное знамя».

Коллектив ЦРБ поблагодарил фермера за поддержку и оказанное внимание. 

Ранее NewsVo сообщал, что ООО «Аквакультура» в Череповецком районе бесплатно передало 300 килограммов мороженого клариевого сома детям из семей, оказавшихся в трудной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Помощь получили 130 семей, которым помогает благотворительный фонд «Дорога к дому»

Тэги: помощь, медики
Фото из группы районной газеты "Красное знамя" в соцсети

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