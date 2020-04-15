Сомовая ферма под Череповцом передала 300 килограммов рыбы семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации

15.04.2020 [Общество]

ООО «Аквакультура» в Череповецком районе бесплатно передало 300 килограммов мороженого клариевого сома детям из семей, оказавшихся в трудной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Помощь получили 130 семей, которым помогает благотворительный фонд «Дорога к дому», сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

«Семьи выбирали по заявкам, рыбу развозили тем, кому срочно нужны продукты. Раздавали в зависимости от количества человек в семье. Уже развезли всё по квартирам. Сом подходит детям: мало костей, рыба безопасна. Семьи даже рецепты скидывали. Сами они не могут покупать такие продукты, а у многих сейчас ситуация ухудшилась. Кто-то работал у ИП, кто-то подрабатывал, а сейчас и этого лишились. Нашим семьям такая поддержка просто необходима», - рассказала специалист фонда Ольга Цыбанова. 

Она также добавила, что подопечные фонда испытывают и моральные трудности: «…У нас запрос на услуги психолога вырос в три раза. У людей стресс, страх, у кого-то алкоголь начался…».

Ранее NewsVo сообщал, что сомовая ферма ООО «Аквакультура» открылась в 2018 году в посёлке Ирдоматка. 

Тэги: благотворительность, семьи, помощь, коронавирус

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