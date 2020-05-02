20 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

02.05.2020 [Общество]

Количество выявленных в Вологодской области случаев коронавируса увеличилось до 219. За сутки в регионе выявлено 20 новых заразившихся, из них шесть в Вологде, пять - в Череповце, три - в Грязовецком районе, по два - в Великоустюгском, Вологодском, Усть-Кубинском районах.

По данным на утро 2 мая, в Череповце 80 случаев коронавируса, в Вологде — 86, в Шекснинском районе — 6, в Великоустюгском районе — 8, в Нюксенском районе — 3,  в Кадуйском районе — 2,  в Вологодском районе — 8, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 10,  в Кичменгско-Городецком районе — 2, в Кирилловском районе -3, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском - 3, по одному в Устюженском, Тотемском, Бабушкинском районах. С начала эпидемии выздоровело 68 человек (плюс три за минувшие сутки).

- В моногоспитале находятся 38 пациентов, из которых двое – череповчане, 36 – жители других городов и районов Вологодской области. За сутки оттуда выписали одного человека, но еще двое поступили на лечение. Среди пациентов четверо детей. Пять человек в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к аппарату ИВЛ, - сообщает в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Ранее сообщалось, что возраст подключенных к ИВЛ пациентов - 23, 28, 43 и 67 лет. 

С 1 мая в Вологодской области введен масочный режим. Это означает, что ношение маски обязательно в общественных местах — транспорте, магазинах и других. По слова губернатора Олега Кувшинникова, решение о вводе режима принято по рекомендации Роспотребнадзора. Одна из причин — бессимптомное протекание болезни у большого количества зараженных COVID-19.

Тэги: коронавирус

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