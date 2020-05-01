15 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

01.05.2020 [Общество]

Вологда обогнала Череповец по количеству заболевших коронавирусом. За сутки в областной столице выявлено 11 новых случаев, общее количество зараженных достигло 80 человек. Кроме того, три новых случая COVID-19 выявлены в Череповце, один — в Кириллове.

Всего, по данным на утро 1 мая, в Вологодской области подтверждены 199 случаев новой коронавирусной инфекции. В Череповце 75 случаев коронавируса, в Вологде — 80, в Шекснинском районе — 6, в Великоустюгском районе — 6, в Нюксенском районе — 3,  в Кадуйском районе — 2,  в Вологодском районе — 6, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 7,  в Кичменгско-Городецком районе — 2, в Кирилловском районе -3, в Никольском районе — 2, по одному в Устюженском, Тотемском, Бабушкинском, Усть-Кубинском районах. С начала эпидемии выздоровело 65 человек (плюс 15 за минувшие сутки).

По словам мэра Череповца Вадима Германова, в коронавирусном госпитале города 37 человек: двое череповчан и 35 — жители других районов и городов области. 

— На эту минуту к аппарату искусственной вентиляции легких подключены четыре заболевших. Это пациенты 23, 28, 43 и 67 лет, — сообщает Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 мая в Вологодской области введен масочный режим. Это означает, что ношение маски обязательно в общественных местах — транспорте, магазинах и других. По слова губернатора Олега Кувшинникова, решение о вводе режима принято по рекомендации Роспотребнадзора. Одна из причин — бессимптомное протекание болезни у большого количества зараженных COVID-19.

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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