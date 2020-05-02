Дизайнера Артемия Лебедева удивили люди с пивом и в масках на улицах Череповца

Дизайнер Артемий Лебедев посетил Череповец в рамках своего путешествия из Ярославля в Санкт-Петербург, об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Я сел на моторную яхту и поплыл из Ярославля в Питер. Свежее воздуха и меньше контактов сложно придумать. Каждый день я выхожу в новом городе и наслаждаюсь безлюдностью и красотой.

Лебедева удивило то, что череповчане носят маски на свежем воздухе.

— В Череповце большинство людей носят маски. При этом мне встретилось несколько компаний, которые пили на ходу пивас. В Москве уже никто не пьет на улице пивас, поэтому бросилось в глаза, — пишет дизайнер.

Артемий Лебедев пишет, что «свежий воздух полезен и безопасен, а маска полностью обнуляет эти достоинства».

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 мая в Вологодской области введен масочный режим. Это означает, что ношение маски обязательно в общественных местах — транспорте, магазинах и других. По слова губернатора Олега Кувшинникова, решение о вводе режима принято по рекомендации Роспотребнадзора. Одна из причин — бессимптомное протекание болезни у большого количества зараженных COVID-19.