Кукольный спектакль «Маугли. Книга джунглей» театр «Теремок» покажет онлайн 2 и 3 мая

02.05.2020 [Культура]

Спектакль «Маугли. Книга джунглей» (6+) предлагает вашему вниманию Вологодский областной театр кукол «Теремок». Это премьера прошлого театрального сезона. Видеозапись будет доступна для просмотра 2 и 3 мая.

- Спектакль практически полностью построен на игре теней, что отсылает зрителя к традиционному индийскому театру, которому больше 2000 лет, - говорится о постановке на странице театра. - Необычные сценические решения, игра света, музыка, переходы от большого экрана к маленьким делают постановку динамичной и впечатляющей. 
Само произведение Киплинга «Книга джунглей» – это не просто история приключений мальчика, оказавшегося в джунглях. Главный герой спектакля – собирательный образ человека, мечтающего об идеальном мире. Сюжет переплетается с библейскими историями о райской жизни.

Видеозапись будет доступна для просмотра 2 мая с 11.00 и 3 мая в течение всего дня на сайте cultinfo в рамках проекта «Онлайн культура»
 

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