Хоккейная «Северсталь» определилась с тренерским штабом на будущий сезон

30.04.2020 [Спорт]

Хоккейный клуб «Северсталь» определился с тренерским штабом на сезон КХЛ 2020/21. Как и в минувшем сезоне главным тренером остается Андрей Разин, помогать ему будут как и прежде Евгений Михалкевич и Андрей Карпин, а так же тренерский штаб главной хоккейной команды Череповца пополнят три специалиста: Евгений Ставровский, Александр Крюков и Сергей Шабанов.

Ставровский Евгений Михайлович, заслуженный тренер России. Воспитанник череповецкого хоккея. Работает в клубе с 1996 года. Тренерскую карьеру начинал в СДЮСШ «Северсталь». С 2011 года тренировал череповецкую молодёжную команду. Возглавил «Алмаз» в сезоне 2015/2016 годов. Обладатель бронзовых медалей чемпионата МХЛ. В прошедшем сезоне входил в тренерский штаб юниорской сборной России.

Крюков Александр Геннадьевич, воспитанник череповецкого хоккея. На высшем уровне выступал в составе новокузнецкого «Металлурга». Также защищал цвета различных команд Высшей лиги и чемпионата Казахстана. С 2018 года работал тренером-селекционером молодёжной команды «Алмаз».

Шабанов Сергей Валерьевич, мастер спорта по пауэрлифтингу. С 1998 года работал в центре боевых искусств. С 2017 года работал тренером по физической подготовке молодёжной команды «Алмаз», сообщает пресс-служба клуба. 

А вот Александр Гольц, который ранее был помощником Андрея Разина в тренерском штабе, покидает клуб. Кроме того, клуб продлил контракты с пятью игроками, тремя нападающими и двумя защитниками. Даниил Беляев, Максим Казаков, Владислав Фёдоров, Спартак Басимов и Артём Ощепков продолжат играть в системе череповецкой «Северстали» ещё один сезон.

Тэги: хоккей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В сквере на улице Ярославской в Вологде задержали Евгения Доможирова
«Это настоящие боевые действия»: в сквер на улице Ярославской в Вологде тайком от жителей загнали трактор
Вологодский губернатор потребовал увеличить число привлекаемых к ответственности за нарушение самоизоляции
Сходил в полицию, сходил в магазин, ухаживала за больным: как в Вологде привлекают за нарушение самоизоляции
Часть пациентов Вологодского онкодиспансера может остаться без лечения из-за угрозы закрытия клинических исследований
Семь новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Шесть новых случаев коронавируса зафиксированы в Вологодской области за сутки
Защитников сквера на улице Ярославской в Вологде мэр обвинил в «раскачивании» ситуации
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда на территорию региона
Рабочие начали монтировать забор в сквере на улице Ярославской в Вологде
27.04.2020 [Общество]

В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда на территорию региона

4176
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С 1 мая жителей Вологодской области обяжут носить маски в общественных местах
Хоккейная «Северсталь» определилась с тренерским штабом на будущий сезон
В Вологодской области выдали 2,4 тысяч электронных пропусков на въезд в регион
Контактировавшую с больным коронавирусом жительницу Кич-Городка оштрафовали за выход в магазин
В Вологде суд оправдал мастера газовой службы, которую обвиняли в преступном сокрытии информации
В Вологодской области с начала года в два раза выросло количество безработных
Суд на 40 тысяч рублей оштрафовал череповчанина, ударившего полицейского во время задержания
 


30.04.2020 [Культура]

Как в Вологде болели, лечились и справлялись с эпидемиями: лекция экскурсовода Нины Смелковой

506
0
30.04.2020 [БлогоVO]

О дославянской истории края

191
0
30.04.2020 [Обзор Прессы]

Это шторм

410
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика