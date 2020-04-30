Хоккейная «Северсталь» определилась с тренерским штабом на будущий сезон

Хоккейный клуб «Северсталь» определился с тренерским штабом на сезон КХЛ 2020/21. Как и в минувшем сезоне главным тренером остается Андрей Разин, помогать ему будут как и прежде Евгений Михалкевич и Андрей Карпин, а так же тренерский штаб главной хоккейной команды Череповца пополнят три специалиста: Евгений Ставровский, Александр Крюков и Сергей Шабанов.

Ставровский Евгений Михайлович, заслуженный тренер России. Воспитанник череповецкого хоккея. Работает в клубе с 1996 года. Тренерскую карьеру начинал в СДЮСШ «Северсталь». С 2011 года тренировал череповецкую молодёжную команду. Возглавил «Алмаз» в сезоне 2015/2016 годов. Обладатель бронзовых медалей чемпионата МХЛ. В прошедшем сезоне входил в тренерский штаб юниорской сборной России.

Крюков Александр Геннадьевич, воспитанник череповецкого хоккея. На высшем уровне выступал в составе новокузнецкого «Металлурга». Также защищал цвета различных команд Высшей лиги и чемпионата Казахстана. С 2018 года работал тренером-селекционером молодёжной команды «Алмаз».

Шабанов Сергей Валерьевич, мастер спорта по пауэрлифтингу. С 1998 года работал в центре боевых искусств. С 2017 года работал тренером по физической подготовке молодёжной команды «Алмаз», сообщает пресс-служба клуба.

А вот Александр Гольц, который ранее был помощником Андрея Разина в тренерском штабе, покидает клуб. Кроме того, клуб продлил контракты с пятью игроками, тремя нападающими и двумя защитниками. Даниил Беляев, Максим Казаков, Владислав Фёдоров, Спартак Басимов и Артём Ощепков продолжат играть в системе череповецкой «Северстали» ещё один сезон.