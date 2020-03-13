Андрей Разин останется главным тренером ХК «Северсталь» и в будущем сезоне

13.03.2020 [Спорт]

Андрей Разин не покинет пост главного тренера ХК «Северсталь» в будущем сезоне. Об этом он сам рассказал журналистам 13 марта во время открытой тренировки команды. 

«Да, у меня есть определённая договорённость с президентом клуба о том, что можно объявлять, что я на следующий сезон в команде. Единственное, пока не подписаны бумаги, но это вопрос времени», - цитирует Разина официальный сайт клуба. 

Кроме того, сегодня тренер назвал имена игроков, которые покинут команду в межсезонье. Это вратарь Рафаэль Хакимов, так как у «Северстали» набирается полная бригада вратарей. Клуб также простится с нападающим Евгением Бодровым и защитником Виктором Балдаевым.

Тэги: ХК «Северсталь»

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