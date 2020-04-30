В Вологодской области выдали 2,4 тысяч электронных пропусков на въезд в регион

Более 2,4 тысяч пропусков на въезд в Вологодскую область выдали местные власти. Такая информация была озвучена на заседании областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

— По состоянию на 15.30 30 апреля на региональном портале подано 3614 заявлений. Выдано уже пропусков 2425. Отказано в получении пропуска 855 заявителям, основная причина — недостоверные или неполные данные указаны в заявлении. Абсолютное большинство приезжает к нам для посещения близких родственников или на дачи — это более 90% заявлений, — рассказала председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области Ирина Просвирякова.

Больше всего заявлений подано на посещение Бабаевского, Кадуйского, Кирилловского, Устюженского, Чагодощенского, Череповецкого районов, а также Вологды и Череповца. Заявления поступили от жителей 46 регионов России, больше всего поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области — примерно половина. 1 мая в Вологодскую область планируют приехать 1639 человек, 2 мая — 556 человек. На следующие дни пока заявлений немного, но, как отмечают специалисты, процесс подачи заявлений идет активно.

Губернатор Олег Кувшинников в ходе совещания обратил внимание на то, что операторы «горячей линии» отмечают большое количество обращений по поводу оформления электронных пропусков — многие столкнулись с проблемами при этом.

— Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Это вот как раз про нас. Не обеспечена техподдержка, не обеспечена маршрутизация, нет четких, грамотных ответов органов местного самоуправления, в том числе в которых объяснялось бы, почему запрещается въезд на территорию Вологодской области. Поэтому вы все-таки сейчас зайдите в колл-центр и посидите, послушайте, какие задают вопросы и как отвечают на них наши операторы. Давайте мы дошлифуем эту систему. 1639 приедут 1 мая! Представляете, какая нагрузка на посты! На работников органов местного самоуправления, которые сопровождают работу органов полиции и ГИБДД. Необходимо всех их занести в базу, передать информацию в муниципалитеты.

Глава региона также пообещал привлекать к ответственности представителей муниципалитетов, которые будут отвечать на заявки дольше, чем сутки.

Ранее NewsVo сообщал, что электронные пропуска на въезд в Вологодскую область введены для тех, у кого нет прописки в регионе. Для получения пропуска необходимо не позднее чем за 2 дней до въезда на территорию Вологодскую области подать заявление через региональный портал госуслуг. В заявлении указываются личные данные въезжающего, вид транспорта, на котором планируется перемещаться, даты и цель поездки, контакты принимающей стороны. При въезде совместно с несовершеннолетними, указываются также их личные данные. При подаче заявления заявитель подтверждает, что у него нет повышенной температуры, кашля, затрудненного дыхания. Отсутствие признаков инфекции проверят и непосредственно при въезде в регион.