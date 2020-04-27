В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда на территорию региона

В Вологодской области введут электронные пропуска для въезда на территорию граждан, у которых нет прописки в регионе. Об этом 27 апреля заявил губернатор Олег Кувшинников.

«Пришла пора усиливать работу наших санитарно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах и переводить их в разряд контрольно-пропускных пунктов. Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, передвигающихся на автотранспорте, у которых отсутствует временная или постоянная регистрация на территории нашей области. Акцентирую ваше внимание: речь идет о въезде в регион, а не о перемещении жителей Вологодской области между муниципалитетами», - сказал Кувшинников в ходе заседания областного штаба по коронавирусу.

Предполагается, что заявление на получение электронного пропуска нужно будет направить не менее, чем за сутки до планируемого въезда в Вологодскую область. Кроме того, определен список целей поездок в регион: это может быть поездка к близким родственникам, служебная командировка, следование к объекту недвижимости, находящемся в собственности или в аренде, а также на похороны.

Рассматривать заявление будет оперативный штаб муниципалитета, в который едет гражданин. После рассмотрения может быть выдано подтверждение возможности посещения или мотивированный отказ. При подтверждении лицо, направившее заявление, получает электронный пропуск, который оно должно предъявить на контрольно-пропускном пункте на въезде в регион в распечатанном виде или с экрана телефона.

NewsVo сообщал, что, по данным на утро 27 апреля, в Череповце 71 случай коронавируса, в Вологде — 62, в Шекснинском районе - 6, в Великоустюгском районе — 5, в Нюксенском районе — 3, в Кадуйском районе — 2, в Вологодском районе -2, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 3, по одному случаю в Кичменгско-Городецком районе, Устюженском, Тотемском, Бабушкинском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 33 человек.