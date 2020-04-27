В Вологде количество заболевших коронавирусом увеличилось до 62 человек

27.04.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области зарегистрировано пять новых случаев коронавирусной инфекции, из них четыре - в Вологде, один - в Череповце. Общее число выявленных случаев заражения  инфекцией в регионе составило 160, сообщает сайт регионального правительства.

Всего, по данным на утро 27 апреля, в Череповце 71 случай коронавируса, в Вологде — 62, в Шекснинском районе - 6, в Великоустюгском районе — 5, в Нюксенском районе — 3,  в Кадуйском районе — 2,  в Вологодском районе -2, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 3, по одному случаю в Кичменгско-Городецком районе, Устюженском, Тотемском, Бабушкинском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 33 человек.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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