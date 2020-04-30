Жителя Череповца осудили за домогательства к 11-летней падчерице

В Череповце суд огласил приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в сексуальных домогательствах к малолетней падчерице.

«Следствием и судом установлено, что обвиняемый в 2018-2019 годах неоднократно совершал в отношении 11-летней дочери своей супруги действия сексуального характера. Заметив изменившееся отношение ребенка к отчиму, мать девочки расспросила ее о причинах и, узнав о произошедшем, незамедлительно обратилась с заявлением в правоохранительные органы», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина был арестован и признался в содеянном. Приговором суда ему назначено 4 года колонии строгого режима.

Ранее newsVO сообщал о приговоре 51-летнему жителю Череповца, также признанному виновным в домогательствах малолетней дочери. Решением суда ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.