В Вологодской области утвердили налоговые льготы для пострадавшего из-за коронавируса бизнеса

30.04.2020 [Экономика]

29 апреля на сессии Законодательного собрания Вологодской области депутаты одобрили законопроекты о поддержке пострадавших от коронавируса сфер бизнеса. Речь идет о налоговых преференциях.

 «В настоящее время в Вологодской области в перечне пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции более трех тысяч организаций и свыше 10,5 тысяч предпринимателей. Согласно законопроектам, с 1 января 2020 года будет в три раза снижена ставка налога по упрощенной системе, и в два раза ставка налога на имущество для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. Объем финансовых льгот составит порядка 500 миллионов рублей», — рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

В общей сложности пострадавшими признаны 38 отраслей — транспортные предприятия, организации, оказывающие развлекательные, социальные и бытовые услуги, а также некоторые фирмы по продаже непродовольственных товаров. С 1 января 2020 года для них с 15% до 5% снижается ставка по объекту налогообложения «доходы минус расходы», и с 6% до 2% уменьшается ставка для предпринимателей, которые отчитываются исходя из доходов.

Для получения налоговых льгот фирмам надо соблюсти ряд условий, например, сохранить 90% работников и заработную плату не менее минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента с апреля по декабрь 2020 года.

Согласно принятым вологодскими депутатами законопроектам, в два раза снижаются ставки налога на имущество, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости, для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы (упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход) и включенных в список пострадавших. Для городских округов и административных центров районов ставка будет снижена с 1% до 0,5%, для сельской местности с 0,4% до 0,2%.

Ранее NewsVo сообщал, что пострадавшему от коронавируса бизнесу власти также пообещали до 1 октября отсрочить арендную плату за землю и здания в областной собственности.

 

Тэги: налоги, коронавирус, бизнес
Сюжет: Пандемия коронавируса

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