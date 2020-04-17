Вологодским бизнесменам до 1 октября отсрочат арендную плату за землю и здания в областной собственности

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17.04.2020 [Общество]

В Вологодской области определили 22 сферы бизнеса, которые имеют право на поддержку властей из-за ситуации с пандемией коронавируса. Среди них — общественное питание, дополнительное образование, демонстрация кинофильмов, турбизнес, санаторно-курортные организации, гостиничный бизнес — полный список опубликован на сайте регионального правительства. 

— Так в список пострадавших вошли непродовольственные компании — это 3 106 организаций и 11 293 индивидуальных предпринимателя, наиболее пострадавших от COVID-19, — сообщает пресс-служба губернатора области. 

16 апреля на заседании оперативного штаба глава региона Олег Кувшинников озвучил меры поддержки предпринимателей. По сути, были просто конкретизированы те меры, которые уже озвучивали 6 апреля. 

Так, например, губернатор объявил, что для пострадавших от пандемии предприятий в три раза снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения (с 15% до 5% «доходы-расходы», с 6% до 2% «доходы»), при этом льгота действует задним числом — с 1 января 2020 года. Также смягчены условия для применения пониженных ставок стратегически важных видов деятельности.

— В свою очередь предприятия обязаны сохранить 90% работников и каждому платить зарплату с апреля по декабрь 2020 года не менее МРОТ с учетом районного коэффициента, — отмечается пресс-релизе.

В два раза решили снизить ставки налога по имуществу (как сообщалось ранее, с 1% до 0,5% в городских округах, с 0,4% до 0,2% в сельской местности), однако не всем, а предприятиям общепита и торговли непродовольственными товарами. Власти также заявили об отсрочке на уплату платежей по аренде земельных участков и зданий, находящихся в собственности области до 1 октября 2020 года с последующей реструктуризацией платежей до 1 января 2023 года.

На заседании оперштаба глава региона также напомнил о мерах поддержки бизнеса, озвученных президентом. Путин поручил упростить доступ бизнеса к кредитам на выплату заработных плат. Для этого не менее 75% зарплатных кредитов будут обеспечиваться гарантиями «Внешэкономбанка». Системообразующие предприятия получат льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Процентная ставка при этом будет субсидироваться в размере ключевой ставки Банка России. 

Малым и средним предприятиям пострадавших отраслей решено дополнительно выплатить прямую безвозмездную помощь на решение неотложных задач, в том числе и зарплату сотрудников в апреле и мае. При этом от предприятий требуется сохранение 90% штата сотрудников на 1 апреля. Объём выплат будет рассчитываться с учётом численности работников на 1 апреля исходя из МРОТ в месяц на одного сотрудника - 12 130 рублей. Северный коэффициент при этом применяться не будет.

Планируется, что выплаты начнутся с 18 мая, а приём документов будет осуществляться в электронном виде в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. Такой поддержкой смогут воспользоваться почти 14,5 тысяч организаций и предприятий с общей численностью более 36,6 тысяч сотрудников, включая ИП.

Тэги: аренда, бизнес, поддержка бизнеса, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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