С 30 апреля автобусы №1 и №2 в Вологде перестали останавливаться у горбольницы

С 30 апреля маршруты автобусов № 1 «Щетинина — Лоста» и № 2 «Бригантина — Льнокомбинат» перестали останавливаться у городской больницы. Остановочные пункты временно закрыты в связи с близостью моногоспиталя для больных COVID-19.

— Пассажирские автобусы № 1 и 2 следуют по обычному маршруту, но без остановки у горбольницы. Ближайшими остановочными пунктами по маршрутам этих автобусов являются «улица Яшина» и «Школа», на обратном пути следования — «Школа» и «Речной вокзал», — сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусный госпиталь развернут на базе хирургического отделения городской больницы. В ходе прямого эфира 30 апреля мэр Сергей Воропанов сообщил, что в нем уже находятся четверо пациентов. При этом у пожилой женщины, которая стала первой пациенткой госпиталя, коронавирус, по словам Воропанова, не подтвердился.