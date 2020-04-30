С 30 апреля автобусы №1 и №2 в Вологде перестали останавливаться у горбольницы

30.04.2020 [Общество]
С 30 апреля автобусы №1 и №2 в Вологде перестали останавливаться у горбольницы

С 30 апреля маршруты автобусов № 1 «Щетинина — Лоста» и № 2 «Бригантина — Льнокомбинат» перестали останавливаться у городской больницы. Остановочные пункты временно закрыты в связи с близостью моногоспиталя для больных COVID-19. 

— Пассажирские автобусы № 1 и 2 следуют по обычному маршруту, но  без остановки у горбольницы. Ближайшими остановочными пунктами по маршрутам этих автобусов являются «улица Яшина» и «Школа», на обратном пути следования — «Школа» и «Речной вокзал», — сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусный госпиталь развернут на базе хирургического отделения городской больницы. В ходе прямого эфира 30 апреля мэр Сергей Воропанов сообщил, что в нем уже находятся четверо пациентов. При этом у пожилой женщины, которая стала первой пациенткой госпиталя, коронавирус, по словам Воропанова, не подтвердился.

Тэги: коронавирус
Фото пресс-службы администрации Вологды

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