В коронавирусном госпитале Вологды появилась первая пациентка

В коронавирусном госпитале Вологды, который развернут на базе городской больницы на Советском проспекте, появилась первая пациентка. Это пожилая женщина с подозрением на COVID-19, перенесшая инсульт.

— Действительно, накануне поступила женщина в коматозном состоянии с подозрением на инсульт. У нее была повышенная температура, поэтому ее госпитализировали в это отделение. Диагноз инсульт подтвержден, итоги обследования на коронавирус пока не известны, — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что общее число выявленных случаев заражения инфекцией в регионе составило 173. Всего, по данным на утро 29 апреля, в Череповце 72 случай коронавируса, в Вологде — 67, в Шекснинском районе - 6, в Великоустюгском районе — 5, в Нюксенском районе — 3, в Кадуйском районе — 2, в Вологодском районе -3, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 4, в Кичменгско-Городецком районе -2, в Кирилловском районе -2, по одному в Устюженском, Тотемском, Бабушкинском, Никольском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 45 человек (плюс 4 за минувшие сутки).