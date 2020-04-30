Вологодские депутаты в случае ЧС смогут принимать законы дистанционно

30.04.2020 [Общество]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области теперь смогут проводить сессии дистанционно. Соответствующие поправки в регламент парламента внесли 29 апреля. 

«Теперь при введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий или карантина, чрезвычайного или военного положения сессии областного парламента, заседания коллегии, профильных комитетов пройдут в дистанционном режиме, — рассказал спикер Законодательного собрания Андрей Луценко. — Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу многих организаций, в том числе и государственных органов. И если раньше в этом не было необходимости, то сейчас мы должны предусмотреть все возможные формы, чтобы областной парламент даже в критической ситуации продолжал эффективную работу».

Ранее NewsVo сообщал, что с введением в регионе режима повышенной готовности сессии областного парламента проходят в режиме ограниченного доступа. Так, в зале разрешено присутствие не более 50 человек, использование масок и соблюдение дистанции обязательно. 

Тэги: депутаты, ЧС, самоизоляция, коронавирус

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